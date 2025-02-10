Непогода в Ялте привела к отключению света

У 3 тыс жителей Ялты и насаленного пункта Массандра нет электричества. Аварийное отключение света произошло из-за неблагоприятной погоды.
Часть Ялты и соседнего поселка Массандра остались без электричества вследствие аварии из-за плохой погоды, рассказали в пресс-службе "Крымэнерго".
"Аварийное отключение. Населенные пункты частично: Ялта, Массандра. Всего порядка 3 тыс. человек. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа"
- компания "Крымэнерго"
Специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения.
Напомним, что из-за непогоды в Ялте также закрылся Никитский ботанический сад. Ограничения на посещение будут действовать следующие два дня.