Вестник Кавказа

Непогода в Ялте привела к отключению света

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
У 3 тыс жителей Ялты и насаленного пункта Массандра нет электричества. Аварийное отключение света произошло из-за неблагоприятной погоды.

Часть Ялты и соседнего поселка Массандра остались без электричества вследствие аварии из-за плохой погоды, рассказали в пресс-службе "Крымэнерго".

"Аварийное отключение. Населенные пункты частично: Ялта, Массандра. Всего порядка 3 тыс. человек. Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа"

- компания "Крымэнерго"

Специалисты уже приступили к работам по восстановлению электроснабжения.

Напомним, что из-за непогоды в Ялте также закрылся Никитский ботанический сад. Ограничения на посещение будут действовать следующие два дня.

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