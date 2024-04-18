Вестник Кавказа

Казахстан начнет тестовые поставки нефти в одну из стран ЕС

Казахстан начнет тестовые поставки нефти в одну из стран ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астана и Будапешт достигли договоренности о поставках казахстанской нефти в европейскую страну. Они запланированы на текущий год.

Казахстан будет осуществлять поставки нефти в Венгрию в тестовом режиме. Об этом рассказали в Минэнерго республики.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы казахстанского ведомства и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Во время переговоров Алмасадам Саткалиев и Петер Сийярто договорились, что нефть будет поступать в Венгрию в текущем году по трубопроводу "Дружба" .

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