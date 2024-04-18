Казахстан начнет тестовые поставки нефти в одну из стран ЕС

Астана и Будапешт достигли договоренности о поставках казахстанской нефти в европейскую страну. Они запланированы на текущий год.

Казахстан будет осуществлять поставки нефти в Венгрию в тестовом режиме. Об этом рассказали в Минэнерго республики.

Данный вопрос обсуждался на встрече главы казахстанского ведомства и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии.

Во время переговоров Алмасадам Саткалиев и Петер Сийярто договорились, что нефть будет поступать в Венгрию в текущем году по трубопроводу "Дружба" .