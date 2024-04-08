Казахстан начал бурение на месторождении Каражар

ТОО "Казахтуркмунай", дочернее предприятие АО НК "КазМунайГаз" (КМГ), сегодня начало бурение первой поисковой скважины глубиной 3 тыс м на участке Каражар в Актюбинской области, сообщила пресс-служба национальной нефтегазовой компании.
"Бурение первой поисковой скважины на разведочном блоке — важный этап в укреплении ресурсной базы Актюбинской области"
- "КазМунайГаз"
КМГ получил контракт на разведку и добычу Каражара в июне 2024 года, компания специализируется на разработке трудноизвлекаемых запасов, рассчитывая до 2050 г. обеспечить себе около 70 млн т дополнительного объема добычи нефти, передает Neftegaz.ru.
Напомним, участок недр Каражар расположен в Актюбинской области Казахстана и представляет собой подкарнизную пермо-триасовую ловушку на восточном борту Прикаспийского осадочного бассейна, его геологические ресурсы составляют 32 млн т.