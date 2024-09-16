Вестник Кавказа

Казахстан очистил от нефти прикаспийский Мангистау

Казахстан очистил от нефти прикаспийский Мангистау
© Фото: пресс-служба АО НК “КазМунайГаз“
Казахстанские экологи завершили очистку от исторических нефтяных загрязнений прикаспийский регион Казахстана - месторождение Каражанбас в районе Мангистау, они провели рекультивацию ландшафта.

Специалисты казахстанских экологических ведомств завершили масштабную работу по восстановлению экосистемы и ландшафта прикаспийского региона, сообщила пресс-служба национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз".

Основные работы по рекультивации проводились на месторождении Каражанбас на побережье Каспийского моря в районе Мангистау – именно здесь были сосредоточены исторические нефтяные загрязнения, которые собирались еще с советских времен. Также специалисты привели в порядок 246 нефтезагрязненных участков, на которых находились 303 674 кубометра земли, отравленной нефтепродуктами, передает Sputnik Казахстан.

"В результате на месторождении Каражанбас за четыре года было утилизировано 362 781 кубометр исторически загрязненных отходов"

- "КазМунайГаз"

Работы проводились в рамках меморандума 2019 года, который министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заключило с компанией. Он предписывал завершить работы до конца 2024 года.

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