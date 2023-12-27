Вестник Кавказа

Пресс-секретарь Токаева возглавил Абайскую область

Пресс-секретарь Токаева возглавил Абайскую область
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новым главой региона в Казахстане стал пресс-секретарь президента Токаева Уали. Спикером лидера Казахстана назначен Руслан Желдибай.

Пресс-секретарь лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали получил должность акима Абайской области. Соответствующее распоряжение дал лидер Казахстана. 

Сообщается, что Уали займет кресло Нурлана Уранхаева, который ранее покинул должность по указу главы республики. 

Отметим, что Уали стал спикером президента Казахстана пять лет назад. У него за плечами опыт руководства государственным агентством  "Хабар", а также должность советника лидера республики. 

Место Уали занял 36-летний экс-помощник президента Руслан Желдибай. У него уже есть опыт работы на должности пресс-секретаря президента, также он имеет опыт работы замглавы президентской администрации.

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