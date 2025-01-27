Токаев поддержал диалог России и США по Украине

Глава казахстанского государства оценил начало российско-американского диалога по Украине. Он подчеркнул, что это пойдет на пользу республике.
Президент Казахстана поддерживает старт политического диалога между Россией и Соединенными Штатами по Украине. Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.
"Это положительная тенденция, она пойдёт на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать"
– Касым-Жомарт Токаев
Он акцентировал внимание на том, республика изначально выступала за урегулирование ситуации дипломатическим путем.
Напомним, накануне лидеры РФ и США провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились начать переговорный процесс по Украине.