Вестник Кавказа

Токаев поддержал диалог России и США по Украине

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: сайт президента Казахстана
Глава казахстанского государства оценил начало российско-американского диалога по Украине. Он подчеркнул, что это пойдет на пользу республике.

Президент Казахстана поддерживает старт политического диалога между Россией и Соединенными Штатами по Украине. Об этом информирует пресс-служба казахстанского лидера.

"Это положительная тенденция, она пойдёт на пользу и Казахстану. Поэтому эту тенденцию мы будем по мере возможности поддерживать"

– Касым-Жомарт Токаев

Он акцентировал внимание на том, республика изначально выступала за урегулирование ситуации дипломатическим путем.

Напомним, накануне лидеры РФ и США провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы стороны договорились начать переговорный процесс по Украине.

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