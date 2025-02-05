Поликлинику, вокзал и еще ряд зданий проверяют на предмет минирования в Буденновске

Правоохранители ищут подозрительные предметы на вокзале, в поликлинике и других зданиях в Буденновске. Проведена эвакуация граждан.

Сотрудники правоохранительных органов Буденновска начали проверку поликлиники, вокзала и ряда других зданий на наличие взрывчатых веществ. Об этом сказано в Telegram-канале главы Буденновского округа.

Дмитрий Богданов уточнил также, что под угрозой оказались администрация округа и Детская художественная школа.

Он подчеркнул, что на места оперативно прибыли сотрудники силовых структур и экстренных служб. Из указанных зданий эвакуировали граждан.