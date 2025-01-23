Вестник Кавказа

Бомбы не нашли в школе в Кисловодске

Бомбы не нашли в школе в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сигнал о взрывном устройстве, якобы заложенном в одной из школ Кисловодска, оказался ложным. Это выяснилось после того, как здание проверили кинологи. Из-за телефонного террориста были эвакуированы около 130 человек.

Сообщение о бомбе, которая якобы была установлена в одной из школ в Кисловодске, не подтвердилось, рассказали власти города-курорта.

Отсутствие взрывного устройства подтвердилось в результате проверки, которая прошла в школе.

"Минирование оказалось ложным, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено"

– мэрия

Власти города уточнили, что после сигнала, который поступил от телефонного террориста, в школе была проведена эвакуация. В ходе нее были выведены из здания порядка 110 учеников, а также 20 педагогов и сотрудников школы.

Ранее сообщалось, что на место ЧП приехали кинологи со служебными собаками.

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