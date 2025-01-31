Вестник Кавказа

Школу проверяют на предмет минирования в Кисловодске

Школу проверяют на предмет минирования в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В среду неизвестные сообщили об угрозе минирования кисловодской школы. В настоящее время кинологи ищут в учебном заведении подозрительные предметы.

В Кисловодске началась проверка в одной из местных школ после поступившего анонимного сообщения о минировании здания. Об этом рассказали 5 февраля в городской администрации.

"Службы экстренного реагирования выехали в одну из школ города после получения информация о возможной угрозе минирования"

– пресс-служба администрации

Сейчас на месте работают кинологи с собаками.

Напомним, на прошлой неделе неизвестные сообщили о минировании более 10 соцобъектов в Кисловодске. Угроза оказалась ложной.

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