Школу проверяют на предмет минирования в Кисловодске

В среду неизвестные сообщили об угрозе минирования кисловодской школы. В настоящее время кинологи ищут в учебном заведении подозрительные предметы.
В Кисловодске началась проверка в одной из местных школ после поступившего анонимного сообщения о минировании здания. Об этом рассказали 5 февраля в городской администрации.
"Службы экстренного реагирования выехали в одну из школ города после получения информация о возможной угрозе минирования"
– пресс-служба администрации
Сейчас на месте работают кинологи с собаками.
Напомним, на прошлой неделе неизвестные сообщили о минировании более 10 соцобъектов в Кисловодске. Угроза оказалась ложной.