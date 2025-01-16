Вестник Кавказа

Сразу 13 объектов "заминировали" в Кисловодске

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Власти Кисловодска сообщили о минировании 6 социальных объектов. Позже появилась информация о минировании еще 7 объектов.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что поступило сообщение о минировании шести социально-значимых объектов города.

Он заявил, что злоумышленники передали информацию о минировании городской больницы, поликлиники №1, психиатрической больницы, управления труда и соцзащиты, детсада №3 и школы №4.

Мэр написал, что к зданиям прибыли экстренные службы и кинологи с собаками. Проверяются помещения на наличие взрывоопасных предметов.

Позже Моисеев рассказал о новых сообщениях о минировании. Он добавил, что на этот раз преступники проинформировали о взрывных устройствах в 7 объектах города.

По словам градоначальника, взрывные устройства установлены в роддоме Кисловодска, санатории "Виктория", кинотеатре "Союз", Кисловодском медколледже, магазине "Квадрат", Курортной больнице и на автовокзале.

Чиновник подчеркнул, что все службы экстренного реагирования находятся на местах, ведутся осмотры зданий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
800 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Поезд &quot;заминировали&quot; телефонные террористы на Ставрополье

Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Парковка для электромобилей будет льготной в Кисловодске

Парковка для электромобилей будет льготной в Кисловодске

В топ самых популярных направлений для автотуризма в январе попал Кисловодск

В топ самых популярных направлений для автотуризма в январе попал Кисловодск

Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Курорты Юга России названы самыми популярными для отдыха в коттеджах зимой

Торговых павильонов в Кисловодске стало больше на 40%

Торговых павильонов в Кисловодске стало больше на 40%

Названа причина сильного пожара в Кисловодске

Названа причина сильного пожара в Кисловодске

В Кисловодске потушили пожар в обувном цеху

В Кисловодске потушили пожар в обувном цеху

В Кисловодске огонь охватил обувной цех

В Кисловодске огонь охватил обувной цех

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Отопление в Кисловодске станет стабильнее

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы