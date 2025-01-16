Сразу 13 объектов "заминировали" в Кисловодске

Власти Кисловодска сообщили о минировании 6 социальных объектов. Позже появилась информация о минировании еще 7 объектов.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев сообщил, что поступило сообщение о минировании шести социально-значимых объектов города.

Он заявил, что злоумышленники передали информацию о минировании городской больницы, поликлиники №1, психиатрической больницы, управления труда и соцзащиты, детсада №3 и школы №4.

Мэр написал, что к зданиям прибыли экстренные службы и кинологи с собаками. Проверяются помещения на наличие взрывоопасных предметов.

Позже Моисеев рассказал о новых сообщениях о минировании. Он добавил, что на этот раз преступники проинформировали о взрывных устройствах в 7 объектах города.

По словам градоначальника, взрывные устройства установлены в роддоме Кисловодска, санатории "Виктория", кинотеатре "Союз", Кисловодском медколледже, магазине "Квадрат", Курортной больнице и на автовокзале.

Чиновник подчеркнул, что все службы экстренного реагирования находятся на местах, ведутся осмотры зданий.