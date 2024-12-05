В Ессентуках рассказали о состоянии отравившихся детей

Мэр курорта Ессентуки сообщил, что госпитализированные с отравлением юные спортсмены находятся под наблюдением медиком. Учиться они пока будут дистанционно.
Состояние 12 детей, отравившихся во время отдыха в санатории в Ессентуках, стабильное, за их состоянием следят врачи, поделился глава курорта Владимир Крутников.
"Оперштаб переведен в режим круглосуточного дежурства. Следим за состоянием всех детей… Сегодня под наблюдением медиков 12 детей"
– Крутников
Он добавил, что держит связь с врачами, воспитателем и тренерами пострадавших юных спортсменов из Белгородской области.
"Пока все дети будут на дистанционном обучении, с тренировками тоже надо подождать"
– Крутников