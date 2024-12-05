В Ессентуках рассказали о состоянии отравившихся детей

Мэр курорта Ессентуки сообщил, что госпитализированные с отравлением юные спортсмены находятся под наблюдением медиком. Учиться они пока будут дистанционно.

Состояние 12 детей, отравившихся во время отдыха в санатории в Ессентуках, стабильное, за их состоянием следят врачи, поделился глава курорта Владимир Крутников.

"Оперштаб переведен в режим круглосуточного дежурства. Следим за состоянием всех детей… Сегодня под наблюдением медиков 12 детей"

– Крутников

Он добавил, что держит связь с врачами, воспитателем и тренерами пострадавших юных спортсменов из Белгородской области.

"Пока все дети будут на дистанционном обучении, с тренировками тоже надо подождать"

– Крутников