Вестник Кавказа

В Ессентуках рассказали о состоянии отравившихся детей

Капельница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мэр курорта Ессентуки сообщил, что госпитализированные с отравлением юные спортсмены находятся под наблюдением медиком. Учиться они пока будут дистанционно.

Состояние 12 детей, отравившихся во время отдыха в санатории в Ессентуках, стабильное, за их состоянием следят врачи, поделился глава курорта Владимир Крутников.

"Оперштаб переведен в режим круглосуточного дежурства. Следим за состоянием всех детей… Сегодня под наблюдением медиков 12 детей"

– Крутников

Он добавил, что держит связь с врачами, воспитателем и тренерами пострадавших юных спортсменов из Белгородской области.

"Пока все дети будут на дистанционном обучении, с тренировками тоже надо подождать"

– Крутников

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