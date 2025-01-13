Вестник Кавказа

Россия установила новый рекорд по поставкам газа в Европу

Карта Турецкого потока
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Россия установила новый рекорд по прокачке газа по газопроводу "Турецкий поток" – за неделю в Европу было перекачано без малого 400 миллионов кубометров голубого топлива – новый максимум с января 2020 года.

Компрессорная станция "Странджа - 2" на газопроводе "Турецкий поток" на границе Турции и Болгарии с 10 по 16 февраля текущего 2025 года зафиксировала новый абсолютный рекорд перекачки газа из России – более 396 млн кубометров, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" в Европу вторую неделю подряд обновляют исторический рекорд – неделей ранее максимум составил около 392 млн кубометров и тоже был рекордным, передает ТАСС.

Еще один рекорд, на этот раз – суточной перекачки газа в 56,7 млн кубометров, был поставлен в понедельник, 10 февраля, в среднем газопровод в европейском направлении в феврале загружен на 10% больше по сравнению с январем.

Напомним, после месячного перерыва Россия возобновила поставки газа в Словакию, но – уже по газопроводу "Турецкий поток", рассказал глава словацкого оператора. Снабжение Словакии российским газом возобновилось, однако изменился маршрут поставок: вместо транзита через Украину он идет по газопроводу "Турецкий поток", сообщил глава компании-оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц. Первый газ из России после перерыва Словакия получила первого февраля, а с апреля объем поставок увеличится вдвое.

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