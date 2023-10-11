Вестник Кавказа

Словакия начала получать российский газ по "Турецкому потоку"

Словакия начала получать российский газ по "Турецкому потоку"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газ из России снова, после месячного перерыва, начал поступать в Словакию, рассказал глава словацкого оператора. Однако теперь российское "голубое топливо" идет в Словакию по газопроводу "Турецкий поток".

Снабжение Словакии российским газом возобновилось, однако изменился маршрут поставок: вместо транзита через Украину он идет по газопроводу "Турецкий поток", сообщил глава компании-оператора газотранспортной системы SPP Войтех Ференц.

Он уточнил, что первый газ из России после перерыва Словакия получила первого февраля. Относительно объема поставок глава компании уточнил, что с апреля он возрастет в два раза.

Ференц также добавил, что контракт словацкой стороны с "Газпром экспорт" истекает лишь в 2034 году, и речи о досрочном расторжении не идет.

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