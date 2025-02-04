Ряд стран Евросоюза охотно торгует с Россией

Несмотря на антироссийские санкции Евросоюза, некоторые страны объединения с удовольствием покупают товары из России – это показала статистика Евростата за минувший год.

Антироссийские санкции сказались на торговле России со странами Евросоюза – товарооборот со станами ЕС в минувшем 2024 году сократился на 24%, однако не со всеми странами объединения - пять стран ЕС показали значительный рост, следует из данных Евростата.

Наибольший рост торговли с РФ продемонстрировала Ирландия – товарооборот между странами вырос в 1,5 раза и составил 743,4 млн евро, передает РИА Новости.

На треть больше российских товаров стала закупать и Хорватия – рост составил примерно 31%, до 367,9 млн евро. Небольшой рост, на 9,4%, до почти 6 млрд евро, продемонстрировала и торговля России с Францией. На 2% "подросли" и торговые операции со Словенией, до 1,3 млрд евро, а Швеция закупила российских товаров на 873 млн евро – это на 1,4% больше, чем годом ранее.

В целом товарооборот со странами ЕС "просел" до 67,5 млрд евро – это минимум с 1999 года. Больше всего пострадали торговые отношения с Мальтой – они сократились в 9 раз, до 131,8 тыс евро, вчетверо, до 984 млн евро, сократила закупки Болгария, и втрое, до 867,5 млн евро – Литва, говорится в материалах европейской статистики.