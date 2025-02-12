Ограничения из-за непогоды сняты на трассе "Кавказ"

Ограничения сняты с трассы "Кавказ" на территории Ставрополья. Ранее их ввели из-за плохой погоды и небезопасной обстановки на дороге.
Участок федеральной трассы "Кавказ" в Ставропольском крае, ранее закрытый из-за плохой погоды, открылся для любого транспорта, передали в ставропольской Госавтоинспекции.
"Сегодня, 18 февраля, в 10 часов 5 минут было принято решение о снятии ограничении для всех видов транспорта на федеральной автодороге «Кавказ» с 243 по 338 километр (территория Андроповского, Кочубеевского, Минераловодского округов)"
- Госавтоинспекция Ставрополя
Отмечается, что движение возобновилось в штатном режиме, однако обстановка на дороге продолжает оставаться не простой.
Ведомство рекомендует отказаться от поездок на личном авто до улучшения погодных условий, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не мешать уборке снега.