Вестник Кавказа

Ограничения из-за непогоды сняты на трассе "Кавказ"

Ограничения из-за непогоды сняты на трассе "Кавказ"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ограничения сняты с трассы "Кавказ" на территории Ставрополья. Ранее их ввели из-за плохой погоды и небезопасной обстановки на дороге.

Участок федеральной трассы "Кавказ" в Ставропольском крае, ранее закрытый из-за плохой погоды, открылся для любого транспорта, передали в ставропольской Госавтоинспекции.

"Сегодня, 18 февраля, в 10 часов 5 минут было принято решение о снятии ограничении для всех видов транспорта на федеральной автодороге «Кавказ» с 243 по 338 километр (территория Андроповского, Кочубеевского, Минераловодского округов)"

- Госавтоинспекция Ставрополя

Отмечается, что движение возобновилось в штатном режиме, однако обстановка на дороге продолжает оставаться не простой.

Ведомство рекомендует отказаться от поездок на личном авто до улучшения погодных условий, а также не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не мешать уборке снега.

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