Вестник Кавказа

Непогода перекрыла 95 км трассы "Кавказ" на Ставрополье

Непогода перекрыла 95 км трассы "Кавказ" на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снег и сильный ветер стали причиной частичного перекрытия трассы "Кавказ" на Ставрополье для всех автомобилей. Ограничения коснулись участка длиной в 95 км.

Участок федеральной трассы "Кавказ" в Ставропольском крае временно закрыли для проезда всех видов транспорта, рассказали в Госавтоинспекции региона.

"Сегодня, 18 февраля, в 8 часов 20 минут было принято решение об ограничении всех видов транспорта на федеральной автодороге «Кавказ» с 338 по 243 километр - в направлении города Невинномысска  (территория Андроповского, Кочубеевского, Минераловодского округов)"

- Госавтоинспекция Ставрополья

Решение ввести ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями: регион накрыли сильный снегопад и боковой ветер, которые не дают автомобилям безопасно передвигаться.

На участке с введенными ограничениями дежурят бригады ДПС. В качестве объездного пути выбрана дорога "Александровское-Минеральные Воды".

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