Непогода перекрыла 95 км трассы "Кавказ" на Ставрополье

Участок федеральной трассы "Кавказ" в Ставропольском крае временно закрыли для проезда всех видов транспорта, рассказали в Госавтоинспекции региона.
"Сегодня, 18 февраля, в 8 часов 20 минут было принято решение об ограничении всех видов транспорта на федеральной автодороге «Кавказ» с 338 по 243 километр - в направлении города Невинномысска (территория Андроповского, Кочубеевского, Минераловодского округов)"
- Госавтоинспекция Ставрополья
Решение ввести ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями: регион накрыли сильный снегопад и боковой ветер, которые не дают автомобилям безопасно передвигаться.
На участке с введенными ограничениями дежурят бригады ДПС. В качестве объездного пути выбрана дорога "Александровское-Минеральные Воды".