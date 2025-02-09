Вестник Кавказа

Самолеты Air Astana будут летать из Атырау в Тбилиси

Самолеты Air Astana будут летать из Атырау в Тбилиси
© Фото: пресс-служба Air Astana
Уже с 27 мая крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana начнет выполнять прямые авиарейсы между Атырау и Тбилиси – авиарейсы на первых порах будут выполняться три раза в неделю, уже известна стоимость авиабилетов.

Крупнейший авиаперевозчик Казахстана – авиакомпания Air Astana - расширяет географию полетов, сообщили в компании.

Новый прямой авиарейс, который вводится в расписание с 27 мая, будет выполняться между Атырау и Тбилиси - полеты будут выполняться на самолетах Airbus три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям, передает Sputnik Казахстан.

"С запуском нового маршрута количество рейсов в Тбилиси увеличится до 15 в неделю. Полеты будут выполняться из трех городов Казахстана: Алматы, Астаны и Атырау. Казахстанцы могут находиться в Грузии без визы до одного года"

- Air Astana

Перелет в эконом-классе в обе стороны с учетом всех сборов обойдется пассажирам от 113,4 тыс тенге ($227), в бизнес-классе - от 308 тыс тенге ($617), сообщили в компании. Продолжительность полета - 1 час 50 минут.

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