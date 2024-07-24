Казахстан обновит воздушный флот санитарной авиации

Власти Казахстана приняли решение заменить все самолеты и вертолеты санитарной авиации в стране на новые, которые поставит медикам компания "Еврокоптер Казахстан инжиниринг".

Власти Казахстана намерены поэтапно заменить практический весь парк самолетов и вертолетов санитарной авиации страны на новые - более современные и эффективные, сообщила в одной из соцсетей глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова.

Планируется, что новую авиатехнику, в частности, специализированные санитарные вертолеты Н125, Минздраву страны поставит казахстанско-французское предприятие по их выпуску, открытое в июне 2012 года

"В рамках планируемого партнерства на условиях соглашения об инвестициях мы сможем заменить изношенную технику на новые медицинские вертолеты"

- Акмарал Альназарова

Также на смену морально устаревшим санитарным самолетам может прийти турбореактивный специализированный самолет Bombardier CRJ-200 – он снабжен двумя медицинскими модулями и предназначен для выполнения как межрегиональных беспосадочных рейсов по всей территории Казахстана, так и международных полетов по транспортировке пациентов из зарубежных клиник.

Напомним, медицинская авиация очень востребована в Казахстане – только за минувший 2024 год самолеты и вертолеты медицинской авиации произвели 2184 вылета из городов Астана и Алматы, 1488 из них - в отдаленные регионы страны.