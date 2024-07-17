Казахстан начинает борьбу с приписками медиков

Минздрав Казахстана избавит казахстанцев от приписок медицинских услуг, которые все чаще обнаруживаются в их мобильных приложениях – таким способом медики "накручивают" свои рейтинги для более высоких зарплат.

Все больше пациентов казахстанских клиник сталкиваются с записями медработников о медицинских услугах, которые с ними не проводились – этот факт уже вызвал тревогу министерства здравоохранения страны, ведомство уже начало разработку механизмов для предотвращения этих приписок, сообщили в пресс-службе казахстанского Минздрава.

"В последнее время все больше пациентов обнаруживают в своих мобильных приложениях записи о медицинских услугах, которые, по их мнению, не были предоставлены. Так называемые приписки наносят не только экономический ущерб, но и подрывают доверие общества к системе здравоохранения. Несмотря на существующие системы контроля и мониторинга, очевидно, что их недостаточно для предотвращения подобных инцидентов"

- Минздрав Казахстана

В ведомстве ужа начали разрабатывать новые механизмы против таких приписок – в частности, в скором времени пациенты будут сами через мобильное приложение подтверждать посещение и получение медуслуг, их идентификация будет проходить технологии FaceID, а медики будут обязаны проводить сканирование QR-кода или уникального кода цифрового документа пациента, передает Sputnik Казахстан.

Цель такого контроля - снижение количества приписок и восстановление доверия пациентов к системе здравоохранения страны в целом, пояснили в Минздраве.