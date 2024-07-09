Вестник Кавказа

В Казахстане нашли способ удешевить лекарства

В Казахстане нашли способ удешевить лекарства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лекарства в Казахстане станут дешевле – Минздрав страны нашел пути решения "больного" вопроса, исключив из цепочки поставок фармацевтических препаратов от производителя до аптечного прилавка всевозможных посредников.

В скором времени лекарственные средства, продающиеся в сети аптек Казахстана, станут дешевле для их покупателей - Минздрав страны радикально изменит механизм их ценообразования с учетом интересов пациентов, государства и производителей, исключив из этой цепочки всевозможных посредников, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с производителями, что позволит снизить цены на лекарства. Также заработает информационная система, которая автоматизирует планирование и распределение товаров с учетом сроков годности, что снизит количество списанных препаратов"

- Минздрав Казахстана

Списание лекарств – отдельная статья расходов ведомства: недавно оно списало невостребованных лекарств на 279,5 млн тенге ($590 тыс) из-за некачественного планирования их закупок, при этом часть аптек и больниц отказалась от покупок препаратов со сроком годности, подходящем к концу, сообщила высшая аудиторская палата, передает Sputnik Казахстан.

Минздрав страны провел собственное внутреннее расследование, которое выявило системные недостатки и отсутствие контроля за закупками лекарств, после чего в ведомстве прошла волна отставок ключевых руководителей подразделений и подведомственных ему организаций.

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