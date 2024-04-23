Фармкомпании ЕАЭС покажут свои лучшие инновации

В Евроазиатском экономическом союзе стартовал конкурс фармацевтических инноваций "GxP-Профи 2024", свою продукцию на котором представят лучшие фармацевтические компании стран объединения.

Фармацевтические компании стран Евроазиатского экономического союза (ЕАЭС) могут продемонстрировать свою лучшую продукцию на Международном отраслевом конкурсе инноваций в области качества фармацевтического производства "GxP-Профи 2024", сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Он продлится до 30 ноября.

"К рассмотрению принимаются проекты, направленные на совершенствование системы качества фармацевтического предприятия – производителя лекарственных средств. Их будет оценивать независимая комиссия, в составе которой – ведущие международные и российские эксперты отрасли"

- пресс-служба ЕЭК

Цель конкурса - выявить лидеров инноваций в производстве медикаментов и помочь им с внедрением их решений. Это прекрасная возможность для фармацевтов поднять престиж фармкомпаний государств ЕАЭС и показать их преимущества на мировом рынке лекарств, передает Sputnik Казахстан.

Конкурс организован Евразийско академией надлежащих практик совместно с Минпромторгом России при поддержке ЕЭК, проходить он будет в два этапа - отборочный и финальный, итоги конкурса подведут в начале декабря нынешнего 2024 года.