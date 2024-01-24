Ученые Сириуса готовы выпускать препараты генной терапии

В случае внедрения экспериментального правового режима ученые краснодарской федеральной территории "Сириус" готовы в режиме производственной аптеки оперативно наладить выпуск лекарств от редких (орфанных) заболеваний.

Редкие заболевания в скором времени могут перестать быть приговором – ученые университета "Сириус" на федеральной территории в Краснодарском крае готовы наладить их производство на базе будущего научно-технологического кампуса вуза, пишет "Сириус.Журнал".

Для этого нужно лишь одно: ввести в "Сириусе" экспериментальный правовой режим, позволяющий производить лекарства генной терапии в индивидуальном, а не промышленном масштабе, как того требует нынешнее законодательство, передает "АиФ-Юг".

Такая просьба ученых объясняется тем, что от начала разработки до выпуска нового препарата из-за этого зачастую требуется около десяти лет, тогда как большинство болезней развивается гораздо быстрее, и больные не могут позволить себе ждать столь длительное время.

У ученых уже есть перспективные наработки производства десяти препаратов для больных онкологией, сахарным диабетом, ожирением, поражением мышечной ткани и других. Что касается орфанных заболеваний - таких, как спинальная мышечная атрофия (СМА) и миодистрофия Дюшенна, то производственная аптека университета позволит разрабатывать их индивидуально под каждого больного, причем значительно дешевле, чем сейчас, к примеру, приходится платить за препарат Solengsma, стоимость которого составляет 110 млн рублей за курс лечения.