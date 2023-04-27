В Сириусе появятся 100 км новых экотроп

Федеральная территория Сириус пополнится новыми экологическими маршрутами. Около 100 км дорог будет проложено на самых живописных местах

Территория Сириуса обогатится сотней километров дополнительных экотроп. Информацию об этом распространила пресс-служба федеральной территории.

Сейчас в населенном пункте оборудованы 16 экологических маршрутов. Их общая длина составляет 30 км и включат в себя самые живописные места Сириуса. Например, на прибрежной территории посетители могут полюбоваться реликтовыми лесами, а в горном кластере альпийскими лугами.

На всей протяженности дорог будут установлены стенды с информацией и описанием местной природы.

Сотня километров экологических троп должна соединить морскую территорию и горную местность.