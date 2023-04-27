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Гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи стал частью "Сириуса"

Гостиничный комплекс &quot;Имеретинский&quot; в Сочи стал частью &quot;Сириуса&quot;
© Фото: Сайт гостиничного комплекса "Имеретинский"
Ранее закрытый для проживания крупный гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи стал частью территории опережающего развития "Сириус" – теперь в нем будут жить ученые, преподаватели и участники научных, образовательных и культурно-просветительских мероприятий университета.

Суд принял решение передать закрытый в феврале 2023 года Ассоциацией туроператоров России гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи университету "Сириус", сообщили в пресс-службе федеральной территории.

"По решению суда гостиничный комплекс "Имеретинский" был обращен в доход государства, администрация федеральной территории передала его научно-технологическому университету "Сириус". Планируется, что в нем будут жить ученые, преподаватели и участники мероприятий университета", - цитирует собеседницу РИА Новости.

Такое решение было принято руководством "Сириуса" с учетом главных задач федеральной территории – привлечение талантливых молодых сотрудников для решения научно-технологических проектов.

Напомним, всесезонный гостиничный комплекс "Имеретинский" был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи, он располагает двумя тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.

В Сочи приостановили расширение &quot;Сириуса&quot;

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