Гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи стал частью "Сириуса"

Суд принял решение передать закрытый в феврале 2023 года Ассоциацией туроператоров России гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи университету "Сириус", сообщили в пресс-службе федеральной территории.
"По решению суда гостиничный комплекс "Имеретинский" был обращен в доход государства, администрация федеральной территории передала его научно-технологическому университету "Сириус". Планируется, что в нем будут жить ученые, преподаватели и участники мероприятий университета", - цитирует собеседницу РИА Новости.
Такое решение было принято руководством "Сириуса" с учетом главных задач федеральной территории – привлечение талантливых молодых сотрудников для решения научно-технологических проектов.
Напомним, всесезонный гостиничный комплекс "Имеретинский" был возведен при подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи, он располагает двумя тысячами номеров и апартаментами на первой береговой линии.