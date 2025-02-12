Расследование дела о гибели шахтеров в Казахстане завершено

В Казахстане завершили расследование обстоятельств взрывов на шахте в 2023 году. Тогда погибло более 40 горняков.

Расследование по факту массовой гибели шахтеров на шахте Костенко завершено, поведал генпрокурор Казахстана Берик Асылов.

Фигурантами дела являются 10 человек. Им вменяют статью о нарушении правил безопасности на объекте горнодобывающей отрасли. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, что ЧП случилось октябре 2023 года. На шахте имени Костенко зафиксировали серию подземных взрывов, которые привели к гибели 46 горняков и травмированию еще 28. Комиссия при правительстве республики тогда возложила вину на компанию, которая занимается горными работами.