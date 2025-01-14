Вестник Кавказа

Жертвами поддельного алкоголя стали свыше 50 человек в Анкаре

Жертвами поддельного алкоголя стали свыше 50 человек в Анкаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Более полусотни человек погибли в Анкаре, выпив контрафактную алкогольную продукцию. Несколько десятков человек продолжают оставаться в реанимации.

В Анкаре увеличилось количество граждан, умерших в результате отравления контрафактной алкогольной продукцией. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в реанимации в городских больницах в настоящее время находятся еще 40 человек, пострадавших от употребления некачественного алкоголя.

Ранее Генпрокуратуры Анкары начала расследование по факту гибели людей и продажи поддельного алкоголя. В общей сложности в рамках расследования сотрудники правоохранители органов арестовали 28 человек.

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