Вестник Кавказа

В Турции 33 человека умерли от поддельного алкоголя

В Турции 33 человека умерли от поддельного алкоголя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Контрафактный алкоголь убил в Анкаре 33 человека. Еще 20 пострадавших госпитализированы в реанимационное отделение.

От отравления поддельных алкоголем скончались более 30 человек, сообщил губернатор провинции Анкара Васип Шахин в эфире телеканала NTV.

"Из-за употребления контрафактного алкоголя погибли 33 человека, 20 человек находятся в реанимации"

– Шахин

Правоохранители в рамках расследования дела о контрафактном алкоголе на рынке задержали 32 человека, из них арестованы 13 человек.

Ранее контрафактом отравились около 90 человек в Стамбуле, за продажу поддельного алкоголя были закрыты с лишением лицензии более 60 заведений. В Стамбуле у пострадавших было диагностировано отравление метанолом.

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