Вестник Кавказа

Массовое отравление поддельным алкоголем в Стамбуле: 11 человек погибли

Массовое отравление поддельным алкоголем в Стамбуле: 11 человек погибли
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В больницы Стамбула продолжают обращаться отравившиеся поддельным алкоголем. За сутки в городе зафиксировано 11 жертв отравления.

Употребление контрафактного алкоголя в Стамбуле закончилось  гибелью для 11 человек.  

Сообщается, что с жалобами на отравление обратились всего около 40 человек, из них 26 иностранных граждан, передает Anadolu. 

Ранее появилась информация о гибели пяти граждан Узбекистана после употребления поддельных алкогольных напитков. 

Отметим, что случаи массового отравления алкоголем фиксируются в Стамбуле с ноября прошлого года. К настоящему моменту известно о 37 жертвах. Правоохранители изъяли почти 300 тонн некачественного алкоголя.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1440 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Свое военное присутствие в Сирии пересмотрят в Турции

Свое военное присутствие в Сирии пересмотрят в Турции

Современный дрон Тере завершил свою первую миссию в Турции

Современный дрон Тере завершил свою первую миссию в Турции

Турецкие войска уничтожили 20 боевиков РПК на севере Сирии

Турецкие войска уничтожили 20 боевиков РПК на севере Сирии

Утреннее землетрясение потрясло южную часть Турции

Утреннее землетрясение потрясло южную часть Турции

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Генконсульство РФ следит за ситуацией с пропавшей в Турции россиянкой

Начать полеты в Сирию готовятся в Турции

Начать полеты в Сирию готовятся в Турции

В Турции закроются более полутысячи ресторанов KFC и Pizza Hut

В Турции закроются более полутысячи ресторанов KFC и Pizza Hut

В Сирию прибыла азербайджанская гуманитарная помощь

В Сирию прибыла азербайджанская гуманитарная помощь

Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

Турция планирует привлечь иностранные компании к добыче редкоземельных металлов

Турецкую Анатолию &quot;подморозило&quot; до минус 33

Турецкую Анатолию "подморозило" до минус 33

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы