Массовое отравление поддельным алкоголем в Стамбуле: 11 человек погибли

В больницы Стамбула продолжают обращаться отравившиеся поддельным алкоголем. За сутки в городе зафиксировано 11 жертв отравления.

Употребление контрафактного алкоголя в Стамбуле закончилось гибелью для 11 человек.

Сообщается, что с жалобами на отравление обратились всего около 40 человек, из них 26 иностранных граждан, передает Anadolu.

Ранее появилась информация о гибели пяти граждан Узбекистана после употребления поддельных алкогольных напитков.

Отметим, что случаи массового отравления алкоголем фиксируются в Стамбуле с ноября прошлого года. К настоящему моменту известно о 37 жертвах. Правоохранители изъяли почти 300 тонн некачественного алкоголя.