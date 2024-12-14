Вестник Кавказа

Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Вид на Галатскую башню
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россиянку нашли в Стамбуле через 10 дней после исчезновения. В конце прошлого года она прилетела в Турцию из Нальчика для празднования дня рождения.

Туристку из Кабардино-Балкарии Лауру Писаренко обнаружили живой в Стамбуле спустя 10 дней после исчезновения, пишет телеграм-издание SHOT.

Канал передает, что россиянка не в состоянии рассказать о случившемся, так как практически не помнит тех событий. Ранее она жаловалась на проблемы с памятью.

Подчеркивается, что 23-летняя жительница Нальчика найдена живой, но она находится в тяжелом состоянии. Лаура прилетела в Турцию в конце 2024 года для празднования своего дня рождения.

Перед пропажей ее видели возле консульства РФ в Стамбуле, куда она обратилась за помощью после потери паспорта. После того, как она перестала выходить на связь, в Турцию прилетел ее брат.

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