Пропавшую в Стамбуле уроженку КБР нашли спустя 10 дней

Россиянку нашли в Стамбуле через 10 дней после исчезновения. В конце прошлого года она прилетела в Турцию из Нальчика для празднования дня рождения.

Туристку из Кабардино-Балкарии Лауру Писаренко обнаружили живой в Стамбуле спустя 10 дней после исчезновения, пишет телеграм-издание SHOT.

Канал передает, что россиянка не в состоянии рассказать о случившемся, так как практически не помнит тех событий. Ранее она жаловалась на проблемы с памятью.

Подчеркивается, что 23-летняя жительница Нальчика найдена живой, но она находится в тяжелом состоянии. Лаура прилетела в Турцию в конце 2024 года для празднования своего дня рождения.

Перед пропажей ее видели возле консульства РФ в Стамбуле, куда она обратилась за помощью после потери паспорта. После того, как она перестала выходить на связь, в Турцию прилетел ее брат.