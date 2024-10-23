Вестник Кавказа

Рейсы из Стамбула и Алматы в Казань перенаправили в Самару

Рейсы из Стамбула и Алматы в Казань перенаправили в Самару
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт Казани временно закрылся утром 25 декабря. Ряд рейсов перенаправлен в Самару.

Самолеты из Стамбула и Алматы, которые должны были приземлиться в аэропорту Казани, перенаправлены в Самару. Это связано с временным закрытием аэровокзала в столице Татарстана, передали в пресс-службе аэропорта.

Сообщается, что ограничения на прием и отправление воздушных судов в Казани введены утром 25 декабря для обеспечения безопасности полетов. 

Отмечается, что также приостановлены вылеты в Ереван, Стамбул, Москву и Минеральные воды. 

Пассажиры, чьи самолеты не смогли вылететь вовремя, получили питание и напитки.

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