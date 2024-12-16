Прямые рейсы могут связать Россию с тремя новыми странами

Прямое международное авиасообщение может быть запущено на новых направлениях. Самолеты могут полететь из РФ в Пакистан, Малайзию, Бразилию.

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт назвал страны, с которыми у России вскоре может появиться прямое авиасообщение, пишет ТАСС.

"Рассматриваются Малайзия, Бразилия. Недавно к нам обратился Пакистан с такой просьбой. Здесь мы тоже анализируем ситуацию, постоянно ведем диалог. Конечно, мы заинтересованы в участии в этих переговорах и представителей турбизнеса"

– министр

Прежде чем самолеты будут запущены, нужно оценить потенциальный поток пассажиров, добавил он. Помочь в развитии того или иного направления могут чартеры и туристические программы.

"Наверное, для того, чтобы "раскатать" маршрут, нужно начать с чартерных рейсов, чтобы пассажиры понимали, как работает туристическая инфраструктура, можно ли планировать поездки, как обеспечивается безопасность"

– министр

В 2024 году улететь из России прямыми рейсами можно в 38 стран мира.