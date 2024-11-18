Вестник Кавказа

Отдых в Турции выбрали большинство россиян по итогам 2024 года

Лежаки у бассейна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туроператоры назвали самое востребованное заграничное направление у российских туристов по итогам уходящего года. Им стала Турция с 7,5 млн посещениями.

Самым востребованным у российских туристов выездным направлением станет Турция по итогам уходящего года. Следующее место достанется Таиланду, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян в разговоре с журналистами.

«Самое популярное направление года – Турция - в среднем остановится на отметке 7,5 миллиона поездок из России. На втором месте, скорее всего, будет Таиланд с порядка 1,5 миллионами россиян. На третьем месте уверенно закрепятся Объединенные Арабские Эмираты - Дубай вполне может показать цифру в 1,3 миллиона»

- Артур Мурадян

Первую тройку уверенно замкнут ОАЭ и Дубай. Примерное число поездок из России может достигнуть 1,3 млн, передал Артур Мурадян в разговоре с РИА Новости.

Турция также станет главным направлением для отдыха россиян на новогодние праздники, по данным генконсула РФ в Стамбуле Андрея Буравова.

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