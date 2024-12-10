Турция осталась приоритетным направлением россиян на новогодние праздники

Среди приоритетных направлений для отдыха на Новый год 2025 у российских туристов осталась Турция. Они бронируют отели и гостиницы без каких-либо проблем.

Турция – приоритетное направление для российских туристов в новогодние праздники, заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов в разговоре с журналистами.

Он передал, что проблем с долгосрочным бронированием отдыха в Турции нет.

«Статистика показывает, что особо меньше туристов не становятся, местами происходит увеличение. И на Новый год, в частности, насколько я знаю по сообщениям СМИ, бронирование идет нормально и заблаговременно»

- Андрей Буравов

Он напомнил об уже опровергнутом сообщении, что Турция прекратила бронирование отдыха для россиян из-за американских санкций против Газпромбанка, и отметил, что в отдельных случаях туристы могут столкнуться с проблемами, однако они точно не носят массового характера.

Напомним, что Турция планирует принять свыше 61 млн иностранных туристов по итогам 2024 года. Самыми частыми визитерами, согласно данным статистики, станут граждане России.