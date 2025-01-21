Вестник Кавказа

Праведники народов мира. История одного спасения: Сергей Метревели и Эмиль Зигель

Лола Мусаева
Праведники народов мира. История одного спасения: Сергей Метревели и Эмиль Зигель
Праведниками народов мира называют людей разных национальностей, которые во время Холокоста спасали евреев от нацистов. Один из них — Сергей Метревели — помог выжить Эмилю Зигелю. Каким был путь спасения, как в дальнейшем сложилась судьба Зигеля и когда Метревели был признан Праведником народов мира?

Эмиль Зигель: детство и эвакуация

Эмиль Зигель родился 19 июля 1925 года в Днепропетровске. Его родители любили музыку, но профессиональных исполнителей в семье не было. В 1932 году Эмиль пошел в школу, тогда же начал заниматься в детском ансамбле песни и пляски Дворца пионеров, которым руководил артист Днепропетровского театра оперы и балета. А еще в его школе раз в неделю проходили уроки танцев, которые мальчик с удовольствием посещал. У Эмиля был абсолютный музыкальный слух — он начал подбирать на фортепиано понравившиеся мелодии и через полгода уже сам стал играть танго и вальсы на занятиях. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вместе с одноклассниками Зигель ходил на дневные спектакли в театр оперы и балета и Русскую драму, а с родителями — в филармонию, где часто выступали известные музыканты. Например, он побывал на концерте джазового оркестра, солисткой которого была Клавдия Шульженко, а после одного из симфонических концертов познакомился с композитором Рейнгольдом Глиэром и дирижером Натаном Рахлиным.

В августе 1941 года Эмиль с родителями и старшей сестрой Верой был эвакуирован в Кисловодск. Сестра потом уехала в Ставрополь и продолжила учебу в мединституте, а он учился в школе, иногда подрабатывал, играя на танцах.

Но в начале августа 1942 года жизнь тихого курортного городка круто изменилась. Это были наиболее трагичные и мрачные страницы моей суровой военной поры

— Зигель.

Как Сергей Метревели спас Эмиля Зигеля?

Сергей Метревели вместе со своим другом Иваном Гугешашвили занимался в Кисловодске виноделием. В конце августа он вывел из оккупированного города Эмиля и еще несколько человек, которым грозила смертельная опасность.

Мы двигались параллельно Северо-Осетинской дороге через Мамисонский перевал. Это был трудный и тяжелый путь

— Зигель.

Горы Кельбаджара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

До села Уцери в Онском районе Грузии, где родился Метревели и где жили его родители, группа добиралась шестнадцать суток, пройдя 486 километров. По дороге Эмиль заболел малярией, и его пришлось оставить в семье "дяди Серго" (так Зигель называл своего спасителя). Родители Метревели ухаживали за ним несколько недель. О трагической судьбе своей семьи Эмиль узнал позже: трое старших братьев погибли на фронте, отца и мать в начале сентября 1942 года вывезли в Минеральные Воды и расстреляли, в списке погибших значился и он. Вера после института тоже отправилась на фронт военврачом, ей удалось выжить — после войны брат и сестра нашли друг друга.

"Гвардии маэстро": как сложилась судьба Зигеля?

После выздоровления Эмиль покинул Уцери и решил отправиться на Урал, где в эвакуации жили его родственники. Добирался поездами через Кутаиси и Тбилиси, а в Баку, прямо на вокзале, у Зигеля снова случился приступ малярии — "Скорая" увезла его в больницу имени Семашко. Там Эмиля подлечили, а  потом он наконец доехал до Орска. В феврале 1943 года Зибеля призвали в армию: он учился в военных училищах связи в Уральске и Ульяновске. Курсант продолжал заниматься музыкой: освоил аккордеон, организовывал концерты и даже аккомпанировал выступавшим в училище Клавдии Шульженко и Марку Бернесу.   

В 1944-м Зигель был направлен радиотелеграфистом в 1-ю гвардейскую танковую армию, 9 мая 1945 года встретил в Берлине в звании младшего лейтенанта. В Германии он прослужил еще четыре года, а потом был переведен в Белоруссию. В 1956 году Зигель стал студентом командно-инженерного факультета Военной академии связи имени Буденного в Ленинграде, а в свободное от занятий время ходил на концерты классической музыки. Так он познакомился с дирижерами Евгением Мравинским, Куртом Зандерлингом, Арвидом Янсонсом, литературоведом Ираклием Андрониковым, подружился с музыкантами симфонического оркестра Ленинградской филармонии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После академии Зигель получил назначение в Прибалтийский военный округ: служил в Риге, Клайпеде, Калининграде. В отставку он вышел в 1977 году в звании полковника, а потом занимался строительством центра правительственной радиосвязи в Клайпеде. В начале 1996 года Зигель вместе с семьей переехал в Израиль, продолжал там выступать с концертами и лекциями, и его уважительно называли "гвардии маэстро" и "маэстро-полковник".

Сергей Метревели — Праведник народов мира

Впервые после войны на Северный Кавказ Зигель вернулся в феврале 1946-го: нашел место, где были расстреляны его родители, встретился с "дядей Серго". После этого он каждый год приезжал в отпуск в Минеральные Воды и Кисловодск, продолжал дружить со своим спасителем. Метревели скончался 1 октября 1991 года, незадолго до своего 85-летия, а потом Зигель поддерживал связь с его сыном и внучкой — Абелем и Лали.

Каждый приезд Эмиля в Москву был для моей семьи особым событием. Мы посещали разные мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны

— Лали Метревели.

В 2004 году комиссия института по изучению истории Холокоста "Яд Вашем" по представлению Зигеля посмертно присвоила Метревели звание Праведника народов мира, медаль и почетную грамоту получил его сын. В сентябре 2020-го в грузинском городе Они был открыт памятник, посвященный спасителю Зигеля и Холокосту, а через три года, в сентябре 2023-го, председатель Кнессета Амир Охана во время визита в Тбилиси встретился с членами семьи Метревели. Вечер памяти единственного грузинского Праведника народов мира состоялся в Музее истории евреев Грузии и грузино-еврейских отношений имени Давида Баазова. Однако об этом событии Зигель уже не узнал: он скончался в Реховоте 17 ноября 2022 года.

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