Русских и грузинских Праведников народов мира вспомнили в Москве

Праведниками народов мира называют неевреев, которые в годы Холокоста, рискуя жизнью, спасали евреев от нацистов. Выставка, посвященная историям российских и грузинских Праведников, открылась в Московском музее современного искусства при поддержке Российского еврейского конгресса. Она стала первым крупным событием программы «Недели памяти жертв Холокоста».

И.о. президента Российского еврейского конгресса Михаил Бройтман:

Праведники народов мира спасали подчас незнакомых людей. Это те ценности, за которые мы считаем необходимым бороться. Мы начали проводить Недели памяти в 2015 году. Сейчас юбилей, и мы проводим более 500 мероприятий по всей стране: образовательные, мемориальные, культурные. Тема Холокоста все больше заставляет о себе говорить. Она становится частью нашей памяти о Великой Отечественной войне, что важно как для евреев, так и для неевреев.

Антисемитизм – это часть большой ксенофобии, и мы считаем, что надо всегда бороться против этих проявлений. В Талмуде написано, что человек, который спас хотя бы одну жизнь, спас целый мир. Мы благодарим этой Неделей памяти в том числе тех людей, которые отдавали собственные жизни ради жизней других. На выставке «Спасатели и пути спасения» есть большая инсталляция, посвященная грузинам, которые спасали евреев во время войны. Мы благодарны всем тем, кто принимал участие в спасении евреев: как грузинам, так и людям других национальностей, в первую очередь русским, белорусам.

- Бройтман.

Исполнительный директор Российского еврейского конгресса Анна Бокшицкая:

У нас на выставке два зала. Первый зал рассказывает о российских Праведниках народов мира. Сейчас там можно найти 264 фамилии. На, символизирующей щит, истории спасенных людей. Здесь есть и белые, пустые таблички, потому что каждый год удается обнаружить новых Праведников народов мира. Многих уже нет в живых, но их семьи, их потомки получают грамоты мемориального центра Яд Вашем - мемориальный центр дает дипломы, свидетельствующие о том, что человек был Праведником.

В этот раз выставка дополнена вторым залом. Это история про грузинских Праведников народов мира. Этим летом был найден новый Праведник из Грузии и информация о нем также получила отражение на нашей выставке. Выставка про грузинских Праведников народов мира стала первой частью нового проекта, который мы хотим делать, связанного с историей исхода евреев, которые бежали в разные места, эвакуировались в Европу, были вынуждены уезжать в разные страны и в другие города. Мы хотим рассказать и об этих путях спасения.

- Бокшицкая

Куратор выставки Егор Ларичев:

Войска нацистов до Грузии не дошли, поэтому в Грузии практически нет Праведников народов мира, которые обычно действовали на оккупированных территориях. Но есть один человек – Серго Метревели – который совершил подвиг на территории современной России, он вывел через Кавказский хребет Эмиля Зигеля и его друга в Грузию и сделал он это вместе с другими грузинами.

Эмиль Зигель - ветеран Великой Отечественной, профессор по специальности «музыкальное искусство», лауреат Всесоюзных фестивалей, почетный радист Советского Союза и России, судья международной категории по радиоспорту, академик Международной академии духовного единства народов мира, академик Международной академии научных открытий и изобретений, один из первых пяти лауреатов премии «Хранитель памяти» (2020) Российского еврейского конгресса.

Сергей Метревели стал Праведником народов мира, одним из четверых грузин, которые спасали евреев в разное время. Это часть грузинского контекста отношений с евреями, отношений с многовековой еврейской культурой, которая начинается со времен Навуходоносора, когда он разрушил первый храм и евреи были вынуждены бежать. Есть легенда, что часть из них бежала в Грузию, их там приняли, и в Мцхете говорили на иврите.

- куратор выставки.

У нас начал разрабатываться проект про эвакуацию в ходе Второй Мировой войны в Азербайджан, который тоже был гостеприимной второй Родиной для евреев во Вторую мировую войну

- Егор Ларичев.