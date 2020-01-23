Холокост: почему важно помнить?

27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, количество которых к 1945 году составило более 17 миллионов человек. Что такое Холокост, кто его устроил и почему важно о нем помнить - рассказываем в этом материале.

Что такое Холокост?

Холокост - это исторический термин, обозначающий процесс массового уничтожения людей по национальному, религиозному, политическому и любому другому признаку. В древнегреческом слово ”холокост” означало ”жертвоприношение в форме сожжения”. В 1950-х годах термин ”Холокост” начал применяться по отношению к карательной политике, которую проводила нацистская Германия с 1933 года на своей и на захваченных территориях. Холокост Второй мировой войны стал самым массовым в истории человечества, и коснулся огромного количества самых разных категорий людей.

Когда мир узнал о Холокосте?

В той или иной степени о массовых убийствах людей нацистской Германией мир знал к 1941 году. В обращении к миру от 24 августа 1941 года британский премьер-министр Уинстон Черчилль заявил:

По мере продвижения армий [Гитлера] стираются с лица земли целые районы. Десятки тысяч, буквально десятки тысяч людей хладнокровно уничтожаются в ходе казней, совершаемых немецкими полицейскими отрядами в отношении русских патриотов, которые защищают свою Родину. И это только начало. Голод и эпидемии последуют по кровавым колеям, оставляемым гитлеровскими танками. Мы с вами свидетели преступления, у которого нет еще названия.

Краткая история Холокоста

Истоки Холокоста

Холокост XX века продолжался на протяжении 12 лет - с 1933 по 1945 год - с назначения Адольфа Гитлера канцлером Германии. Гитлер был одержим идеей превосходства германской ”чистой” нации, которую он причислял к арийской расе, и необходимостью обеспечения ”жизненного пространства на Востоке”. Холокост и экспансия - две составляющие политики Гитлера.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Борьба с политическими оппонентами

Первым этапом Холокоста стало избавление от всех политических оппонентов, в том числе коммунистов и социал-демократов. Первый официальный концлагерь в Германии начал функционировать в городе Дахау, недалеко от Мюнхена, в 1933 году. Большинство первых заключенных были коммунистами.

Искоренение евреев

К июлю 1933 года в немецких концлагерях было уже 27 тыс. человек. Одновременно с этим начинается политика ”избавления” Германии от евреев, которые на то время составляли всего 1% от населения страны. Евреев увольняют с госслужбы, лишают возможности вести бизнес. В 1935 году в рамках Нюрнбергских законов гражданам Германии запрещается вступать в брак с евреями, сжигаются синагоги, начинаются массовые аресты. С 1933 по 1939 годы сотни тысяч евреев покинули Германию.

Принудительная стерилизация

В 1934 году в рамках закона ”О предотвращении рождения потомства с наследственными заболеваниями” начинается принудительная стерилизация женщин. К 1945 году было стерилизовано более полумиллиона жительниц Германии и Австрии.

Уничтожение инвалидов

Осенью 1939 года нацистские офицеры отобрали около 70 тыс. немецких граждан, физически и умственно неполноценных, которые были умерщвлены в рамках программы принудительной эвтаназии. Программа, названная впоследствии ”Т-4”, к 1945 году унесла жизни почти 300 тыс. человек по всей Европе.

Первые гетто

В 1940 году Гитлер расширил свое влияние на такие страны как Польша, Дания, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Франция. С 1941 года сотни тысяч евреев, цыган и славян со всего континента сгоняются в гетто: своего рода города - трудовые лагеря и тюрьмы.

Вторжение в СССР и айнзацгруппы

Вторжение в СССР в 1941 год вывело Холокост на новый уровень: особые группы Генриха Гиммлера и Рейнхарда Гейдриха уничтожают местное население на захваченных территориях, проходя следом за регулярной армией. Более полумиллиона человек были убиты айнзацгруппами, в том числе и с помощью газвагенов.

Желтые звезды

С сентября 1941 года, каждый, кто обозначался как еврей на территории, оккупированной Германией, должен был носить желтую звезду в качестве опознавательного знака.

Концентрационные лагеря и лагеря смерти

Начиная с 1941 года нацисты переводят заключенных из гетто в концентрационные лагеря. К 1945 году нацисты создадут более 42 тыс. лагерей смерти и гетто, концлагерей и лагерей для эвтаназии, а также еврейских гетто и лагерей для военнопленных. В одном только Берлине было более 3 тыс. лагерей.

Газовые камеры и массовые убийства

В июне 1941 года в концлагере Аушвиц (Освенцим или Аушвиц-Биркенау), в окрестностях Кракова, были впервые применены методы массового убийства: 500 советских военнопленных были отравлены газом ”Циклон-Б” производства компании IG Farben (которая функционировала до 2012 года). Вскоре убийства с помощью газа начали практиковать в таких лагерях, как Собибор, Треблинка, Майданек, Хелмно. В одном только Аушвице погибло более 2 млн человек.

Медицинские эксперименты

В 1942 в концлагерях начинают проводить медицинские эксперименты на заключенных. Десятки тысяч узников крупнейшего женского концлагеря Равенсбрюк, а также Дахау, Освенцима, Бухенвальда, Нацвейлер-Штрутгофа и десятков других стали подопытными нацистских врачей.

Марши смерти

Осенью 1944 года по мере продвижения союзников, нацисты начинают эвакуацию лагерей смерти, отправляя заключенных дальше от линии фронта. В ходе так называемых маршей смерти погибло более 400 тыс. человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько человек погибло во время Холокоста?

В ходе Холокоста, организованного Третьим Рейхом погибло более 17 млн человек:

6 млн евреев

4,5 млн советских граждан

3,5 млн советских военнопленных

1,8 млн поляков

более 300 тыс. сербов

около 300 тыс. инвалидов

более 500 млн цыган

более 20 тыс. словенцев

около 15 тыс. представителей нетрадиционной сексуальной ориентации

Почему день Холокоста 27 января?

27 января 1945 года советские силы под командованием маршала Ивана Конева освободили концентрационный лагерь Аушвиц - самый массовый центр убийств на территориях, подконтрольных нацистской Германией. И хотя первым освобожденным концлагерем стал Майданек, в 2005 году ООН приняла решение сделать именно день освобождения Освенцима Днем памяти жертв Холокоста.

Последствия Холокоста

Одним из основных последствий Холокоста стало беспрецедентное перемещение людей по территории Европы, поскольку многие выжившие узники концлагерей остались без семей и домов, и вынуждены были начинать жизнь заново во всех смыслах. Среди еврейского населения Холокост известен как Катастрофа европейского еврейства или Шоа. Холокост стал одной из причин создания еврейского государства - Израиля.

Кто осуществлял Холокост?

Холокост в Третьем Рейхе был идеологией, поэтому причастно к нему было огромное количество людей, в первую очередь, разделявших идеи Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Идея создания ”чистой” арийской расы и, соответственно, уничтожения всех, кто ее частью быть не может, оказалась привлекательной как для мужчин, так и для женщин нацистской Германии, а также крупнейших корпораций, которые оказывали руководству Рейха всевозможную помощь.

Кто ответил за Холокост?

После окончания Второй мировой войны в городе Нюрнберг начались судебные разбирательства над нацистскими преступниками. Помимо основного Нюрнбергского процесса, в 1946-1949 годы прошли еще 12 судебных процессов, благодаря которым термин ”преступление против человечества” получил широкое распространение. В ходе малых Нюрнбергских процессов наказание за Холокост понесли: нацистские военные, полицейские, врачи, судьи, участники айнзацгрупп, государственные чиновники, руководители министерств и ведомств, а также бизнесмены.

Почему важно помнить о Холокосте?

Холокост - одно из страшнейших событий в новейшей истории человечества, в первую очередь потому, что осуществлен он был гражданами цивилизованного государства против граждан своей и других стран. Идеология превосходства привела к катастрофе, последствия которой ощущаются по сей день. Бен Ференц, один из прокуроров Нюрнбергского процесса, а также инициатор создания Международного уголовного суда, в интервью за 2016 год сказал:

Подсудимые и впрямь считали себя невиновными. Они убедили себя в том, что поступали верно. Они поддались давлению нацистского режима и стали убийцами. Есть люди, которые ни за что бы не стали нацистами, и есть такие, которые могут пойти по любому пути.

Каждый человек на планете имеет право на достойную жизнь вне зависимости от расы и убеждений. О Холокосте важно помнить, чтобы не пойти ”по любому пути”.