Вестник Кавказа

Муж и жена погибли в ДТП под Махачкалой

Муж и жена погибли в ДТП под Махачкалой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Страшная автокатастрофа произошла сегодня вечером в Дагестане. Она унесла жизни двух человек – мужа и жены. Причиной трагедии стал выезд другого автомобиля на "встречку".

Смертельная авария случилась неподалеку от Махачкалы, о ней сообщили в дагестанском МВД.

Дорожный инцидент имел место в пять часов вечера, на автодороге объезд Махачкалы. Жительница дагестанской столицы, женщина 52 лет, ехала за рулем Chery Tiggo7 Pro. В какой-то момент она выехала на "встречку", где столкнулась с LADA 219410.

"Ладой" управлял 50-летний житель Карабудахкентского района. Кроме того, в салоне была его супруга, женщина 47 лет. Оба они от удара получили смертельные травмы, от которых муж и жена скончались на месте аварии.

Еще два пассажира "Жигулей", 17 и 20 лет, пострадали, они проходят лечение в больнице. Понадобилась госпитализация и водителю Chery, выехавшей на "встречку".

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