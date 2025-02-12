Вестник Кавказа

Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии

Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента России дал позитивную оценку идее провести встречу представителей Москвы и Вашингтона, которая состоится завтра в Саудовской Аравии.

В Кремле оценили инициативу организации встречи между представителями России и США, запланированную на завтра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Оценку озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"То, что мы собрались провести переговоры – хорошо и позитивно"

– представитель Кремля

В то же время, Песков заверил, что время для прогнозов по завтрашним переговорам еще не наступило. Пресс-секретарь Владимира Путина призвал дождаться завтра и по ходу дела посмотреть, как будет развиваться диалог.

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