Песков оценил как позитивное решение о переговорах в Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента России дал позитивную оценку идее провести встречу представителей Москвы и Вашингтона, которая состоится завтра в Саудовской Аравии.
В Кремле оценили инициативу организации встречи между представителями России и США, запланированную на завтра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Оценку озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что мы собрались провести переговоры – хорошо и позитивно"
– представитель Кремля
В то же время, Песков заверил, что время для прогнозов по завтрашним переговорам еще не наступило. Пресс-секретарь Владимира Путина призвал дождаться завтра и по ходу дела посмотреть, как будет развиваться диалог.