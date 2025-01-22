Премьер-министр Азербайджана встретился с первым вице-президентом Ирана

Азербайджанский премьер-министр Али Асадов сегодня провел переговоры с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом. Встреча состоялась в Тегеране.

Али Асадов, премьер-министр Азербайджанской Республики, в понедельник вечером провел встречу с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Резой Арефом.

Участники переговоров поговорили о нынешнем состоянии двусторонних отношений. Премьер Азербайджана и первый вице-президент Ирана обсудили перспективы сотрудничества в ряде ключевых сфер, в том числе в экономике и торговле, в области инвестиций. Кроме того, рассматривалось взаимодействие по транспорту и транзиту, в отраслях нефти и газа, в энергетике, а также гуманитарное сотрудничество.

Особое внимание Али Асадов и Мохаммад Реза Ареф обратили на инфраструктурные проекты, включая налаживание автомобильного и железнодорожного сообщения, развитие транспортного коридора Восточный Зангезур – Нахчыван, проходящего через Иран, а также активизацию сотрудничества в рамках МТК Север-Юг.

Помимо прочего, представители Баку и Тегерана обсудили улучшение экологической ситуации на Каспии, предотвращения загрязнения и обмеления моря, а также иные аспекты взаимодействия в Каспийском регионе.