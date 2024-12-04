Власти Северной Осетии систематизируют сферу ЖКХ

Власти Северной Осетии решили упорядочить сферу жилищно-коммунального хозяйства республики – первым этапом этой работы стала интерактивная карта сетей водоснабжения и водоотведения, работа в этом направлении будет продолжена.

Коммунальные службы Северной Осетии сегодня на аппаратном совещании с участием главы республики Сергея Меняйло представили интерактивную карту сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и намерены продолжить эту работу в других сферах отрасли.

"Интерактивная карта нужна для того, чтобы мы могли поэтапно спланировать модернизацию сетевого хозяйства с учетом тарифной политики. Эта информация должна лечь в план по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду"

- Сергей Меняйло

Глава региона поставил задачу активизировать эту работу, пояснив: такие карты позволят не только вести комплексное обновление коммунальных сетей, но и определять приоритеты в этой работе, передает ТАСС.

Такие интерактивные разработки важны тем, что позволяют в кратчайшие сроки определять не только состояние системы в целом, но и степень ее изношенности и общий объем затрат для их полного обновления, добавил Сергей Меняйло.