Водоснабжение Ставрополья приведут в порядок к 2030 году

До 2030 года в дома жителей Ставрополя и Михайловска, а также в 13 населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов, придет чистая вода – краевые власти для этого заменят подающий водовод и построят новую насосную станцию.

Властям Ставропольского края до 2030 года предстоит решить одну из важнейших задач – обновить и усовершенствовать коммунальные системы, написал в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"В сфере водоснабжения и водоотведения разработали масштабную программу… включающую 24 мероприятия на общую сумму 70 млрд рублей. Рассчитываем на краевые и федеральные вложения, привлекаем частных инвесторов. Большинство объектов – в стадии проектирования. Но уже в этом году хотим приступить к строительству трех важных объектов в краевом центре"

- Владимир Владимиров

Как отметил глава региона, это водопровод по улице Шпаковской, который стабилизирует подачу воды в самый густонаселенный район города, строительство новой насосной станции на Сенгилеевском водозаборе и подающего водовода на городские ОСВ, что повысит надежность водоснабжения жителей Ставрополя, Михайловска и 13 населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов.

Владимиров уже поручил краевому МинЖКХ установить точные сроки выполнения работ на каждом объекте, выполнение работ он взял на личный контроль.