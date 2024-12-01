Вестник Кавказа

Водоснабжение ряда поселков прервано из-за аварии на Ставрополье

Водоснабжение ряда поселков прервано из-за аварии на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вода пропала в некоторых населенных пунктах Ставрополья из-за аварии, случившейся на водопроводе. Ранее сегодня стало известно об отключении водоснабжения в Невинномысске.

Авария оставила без воды ряд поселков Ставропольского края. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУП СК "Ставрополькрайводоканал".

Согласно предварительной информации, ограничения затронули 1,1 тыс человек, а также один детсад и школу.

Восстановить подачу воды планируется сегодня вечером.

"В связи с проведением с 08:00 до 17:00 мск, 10.01.2025, аварийно-восстановительных работ будет временно ограничена подача воды для абонентов ГУП в поселках Родниковом, Верхнетамбуканском, Нижнеэтокском и частично в поселке Пятигорском Предгорного округа"

– Ставрополькрайводоканал

Ранее сегодня сообщалось, что из-за аварии осталась без воды часть жителей Невинномысска.

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