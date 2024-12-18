В Ставропольском крае 12 детей забрали в больницу из-за подозрений на инфекцию

Юные пассажиры поезда, которые направлялись из Ставрополья в Саратов, сообщили сопровождающим о плохом самочувствии. Детей забрали в больницу с симптомами кишечной инфекции.
12 детей сняли с поезда "Кисловодск-Тында" в Ставрополье. У несовершеннолетних пассажиров обнаружены симптомы кишечной инфекции, передает пресс-служба краевого Минздрава.
"Организованная группа детей в сопровождении взрослых следовала из города Нальчик в Саратовскую область, где проживают. Ребята госпитализированы в инфекционное отделение Минераловодской больницы"
– Минздрав Ставрополья
Сообщается, что дети были доставлены в медицинское учреждение Минвод, их состояние удовлетворительное.
Отмечается, что маленьких пациентов осмотрели педиатр и инфекционист. Точная причина плохого самочувствия детей будет выяснена позднее, когда поступит результат анализов.