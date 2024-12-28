Авария оставила без воды жителей Невинномысска

В пятницу в Невинномысске наблюдаются проблемы с водоснабжением. Из-за аварии нет воды у части населения. Устранить проблему планируют к вечеру.

Авария на сетях водоснабжения в Ставропольском крае стала причиной отключения воды у части жителей Невинномысска.

"В связи с аварийно-восстановительными работами по устранению порыва на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм на улице Зои Космодемьянской будет прекращена подача воды в микрорайоне Рождественка"

– водоканал

В микрорайоне "Фабрика" снижена подача воды до уровня первого этажа.

Устранить аварию и вернуть воду населению коммунальщики планируют к вечеру, ожидается, что работы завершатся к 17.00.