Вестник Кавказа

Авария оставила без воды жителей Невинномысска

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пятницу в Невинномысске наблюдаются проблемы с водоснабжением. Из-за аварии нет воды у части населения. Устранить проблему планируют к вечеру.

Авария на сетях водоснабжения в Ставропольском крае стала причиной отключения воды у части жителей Невинномысска.

"В связи с аварийно-восстановительными работами по устранению порыва на сетях холодного водоснабжения диаметром 300 мм на улице Зои Космодемьянской будет прекращена подача воды в микрорайоне Рождественка"

– водоканал

В микрорайоне "Фабрика" снижена подача воды до уровня первого этажа.

Устранить аварию и вернуть воду населению коммунальщики планируют к вечеру, ожидается, что работы завершатся к 17.00.

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