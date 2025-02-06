В Абхазии назвали срок восстановления подачи электричества

Авария на электросети произошла после полуночи в Абхазии. Почти все население республики осталось без света. Решить проблему обещают в ближайшие часы.

На подстанции "Псоу" случилось аварийное отключение, специалисты работают над возобновлением подачи электричества населению Абхазии, рассказал глава "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия.

Авария произошла в 00.30 вторника.

"На место выехали две ремонтные бригады "Черноморэнерго". Утром было обнаружено повреждение шлейфового соединения в очень труднодоступном месте в районе поселка Псоу"

– Тимур Джинджолия

В настоящее время в Абхазии светом обеспечены только часть Сухума и Ткуарчал, которые получают энергию от Ингурской ГЭС.

Вернуть электричество в дома населения республики планируется в ближайшие полтора часа, добавил он в беседе со Sputnik.