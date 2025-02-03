Вестник Кавказа

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия найдет возможность остановить веерные отключения электричества в Абхазии, рассказал Новак. Выделены дополнительные объемы энергии. С завтрашнего дня отключения будут отменены за счет дополнительных поставок энергии из России.

Проблема веерных отключений электроэнергии в Абхазии будет решена, рассказал после переговоров с и.о. президента Абхазии Бадрой Гунба вице-премьер РФ Александр Новак.

"С завтрашнего дня постараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить полные поставки электроэнергии. Населению Абхазии и объектам социально-экономической сферы требуется дополнительный объем электричества"

– Новак

Он напомнил, что в настоящее время РФ уже осуществляет гуманитарные поставки энергии в республике по просьбе абхазской стороны. Для решения проблемы нехватки электричества в Абхазии Россия в качестве поддержки готова найти "соответствующие решения", добавил он.

Стороны будут искать механизм, который позволит сделать энергетический сектор Абхазии надежным и развивающимся. Среди рассматриваемых вариантов переток по взаимозачету: электричество в Абхазию может идти в зимнее время, а из Абхазии - летом, когда в республике нет дефицита.

Сегодня Россия и Абхазия договорились о дополнительных поставках из РФ электричества на 830 млн рублей – 182 млн кВт-ч.

"Финансирование данного договора будет осуществлено за счет недополученных средств финансовой помощи, предоставленных Российской Федерацией Республике Абхазия в 2024 году"

– министерство энергетики и транспорта Абхазии

Веерные отключения света отменяются в республике с 7 февраля. Дополнительного объема электроэнергии, выделенного Россией, должно хватить до 10 марта.

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