Вестник Кавказа

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с абхазским политиком Бадрой Гунбой оценил перспективы отношений РФ и Абхазии, а также выразил надежду на проведение выборов в республике в конституционных рамках.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал предстоящие выборы президента Абхазии. По словам главы российского МИД, Москва проявляет заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между странами, а также рассчитывает на проведение выборов в республике в рамках законов. 

"Мы знаем, что у вас грядут выборы, и очень рассчитываем, что они состоятся в соответствии с конституцией без каких-либо эксцессов. И будет сделано все, чтобы воля абхазского народа была выражена свободно и демократично"

– Сергей Лавров

По словам Лаврова, Москва видит возможности для дальнейшего развития отношений в энергетической и туристической отраслях, что также положительно отразится на благосостоянии граждан Абхазии. 

Глава дипломатии РФ также отметил, что Россия рассчитывает на скорое открытие аэропорта в Сухуме, что должно позитивно отразиться на увеличении туристического потока в республику.

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