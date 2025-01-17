Вестник Кавказа

Бадра Гунба лидирует в президентской гонке в Абхазии – ВЦИОМ

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Досрочные выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля. Фаворитом является Бадра Гунба, за которого готовы отдать голос около трети избирателей.

Как показал опрос ВЦИОМ, и.о. президента Абхазии Бадра Гунба является фаворитом президентских выборов в республике. 

За политика готовы проголосовать 32% опрошенных. За Адгура Ардзинбу, которого называют главным конкурентом Гунбы, готовы отдать свой голос 15% респондентов.  

Несмотря на относительно небольшой разрыв между участниками гонки, Гунба с большей долей вероятности будет выбран президентом при сохранении текущей динамики, отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. 

Сообщается, что явка на выборах в Абхазии ожидается на уровне 69%. Еще около 77% жителей республики осведомлены об электоральном процессе.

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