Абхазия построит завод по переработке цитрусовых

Свыше 37,3 тыс т цитрусовых Абхазия экспортировала в Россию. В этом году урожай отличается особым качеством. Этим летом также будет построен завод по переработке нереализованной продукции в одном из сел страны.

Россия получила от Абхазии свыше 37,3 тыс т цитрусовых, рассказал советник главы Минсельхоза республики Алик Логуа.

Он подчеркнул, что урожай этого года отличается особым качеством. Его объем составил порядка 50 тыс т.

Для успешного урожая министерство сельского хозяйства Абхазии закупило аппараты для лечения цитрусовых на 10 млн рублей и направило в районы страны. Фермеры могли получить их бесплатно.

Кроме того, к следующему сезону в селе Пшап появится завод по переработке продукции, которую местные жители не успели реализовать. Работы по строительству планируют завершить к этому лету, добавил Алик Логуа в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.