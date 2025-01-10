Вестник Кавказа

Дербентский коньяк начнут поставлять в Абхазию

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поставки продукции "Дербентского коньячного комбината" в Абхазию стартуют в текущем году. В целом предприятие намерено нарастить объемы экспорта в пять раз по сравнению с 2024 годом.

Жители и гости в Абхазии в нынешнем году смогут приобретать спиртные напитки, выпущенные Дербентским комбинатом, рассказали в его пресс-службе.

На сегодня продукция предприятия идет в основном в Азербайджан и Таджикистан – именно эти страны являются его ключевыми экспортными партнерами.

В целом дагестанская компания намерена резко нарастить объемы экспорта и увеличить поставки в нынешнем году до 15 тыс декалитров (дал). За 2024 год было отправлено за рубеж 3 тыс дал напитков. Соответственно, экспортные объемы вырастут в пять раз.

Стоит отметить, что в минувшем году комбинат выпустил на 15,2% больше напитков, чем в 2023-м.

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